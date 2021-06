Matias Almeyda no logra levantar al San José Earthquakes y de continuar con los malos resultados podría salir del equipo

Matias Almeyda no vive uno de sus mejores momentos como entrenador del San Jose Earthquakes.

El equipo del “Pelado” se ubica en la décima posición de la Conferencia Oeste con 3 partidos ganados, un empate y siete derrotas.

En el último partido los dirigidos por Almeyda volvieron a caer por marcador de 3-1, con doblete del Chicharito Hérnandez.

El puesto de Almeyda como entrenador del San Jose Earthquakes corre peligro ya que no ha podido dar los resultados esperados.

La paciencia puede terminarse a los directivos que aún pese a los malos resultados siguen apostando por el Pelado, quien ha dicho que él es el que decidirá cuándo salir del equipo.

Almeyda dejó claro que cuando él tomé la decisión de partir, lo hará sin ningún tipo de titubeo, sin embargo, por ahora dará lo mejor de él para que el equipo continúe creciendo, ya que es realista en torno a lo que se puede lograr.

"Yo en mi vida intento siempre hasta que duela, la Madre Teresa de Calcuta decía 'da hasta que duela' y yo soy así, el día que me duela, me voy", dijo el entrenador de San José Earthquakes.

"El día que yo me vaya, lo haré, no voy a estar amenazando, lo que tengo que pensar. No, como hombre cuando tengo una decisión es porque la tomé en silencio y cuando la tomé la tomé. También yo soy consciente y tanto la dirigencia como yo sabemos hasta dónde podemos llegar, acá hay una realidad que se sabe desde el momento que llegué. Hay muchas ganas, muchísimas ganas de querer seguir mejorando y hay realidades".