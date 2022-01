¡Está apenado con la afición! Leaño reconoce los graves errores de Chivas

Tras la dolorosa derrota de las Chivas 1-2 ante el Pachuca, el técnico Marcelo Michel Leaño se mostró muy apenado con la afición, en especial por los graves errores que se cometieron en el primer tiempo y que terminaron por ser muy costosos.

Las buenas sensaciones que había dejado el Guadalajara tras la victoria ante Mazatlán desaparecieron muy pronto por desconcentraciones en la defensa. Primero con una falla del zaguero Gilberto Sepúlveda y luego por el autogol del portero Raúl Gudiño.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Tarde desastrosa! Chivas pierde ante Pachuca con dos errores garrafales

Así que el mensaje de Leaño en la conferencia de prensa posterior al partido en el Estadio Hidalgo fue de reconocer el pésimo partido que tuvieron. Además que el golpe anímico les afectó y tardaron en reaccionar.

“Estoy muy apenado con la afición, sobre todo por el primer tiempo que brindamos, muy alejados de lo que pretendemos que sea el equipo. Fuimos presas de nuestros errores. Lo que no puede pasar es que si nos equivoquemos, entremos en dudas”.

El estratega del Rebaño Sagrado habló de lo que les faltó este domingo ante el Pachuca y que derivó en la primera derrota del Clausura 2022. Entre estos puntos, destacó que no supieron contrarrestar la presión tan alta que sufrieron contra el equipo de Guillermo Almada.

Finalmente, Michel Leaño explicó lo único que se rescata para sus Chivas en esta Jornada 2, en donde ya pudo debutar Roberto Alvarado, pero sin causar el impacto que se esperaba.

TE PUEDE INTERESAR: ¡El oso del torneo! Gudiño comete terrible error en el partido ante Pachuca

“Quizá lo único positivo hoy es que a pesar del mal primer tiempo, el equipo fue capaz de brindar una mejor actuación en el segundo, sin ser brillante. El equipo intentó, no bajó los brazos, pero eso no es suficiente. No vamos a poner excusas”.