¡Turco tiene ventaja! Peláez ve un factor a favor de Mohamed sobre otros candidatos

Las Chivas están en búsqueda de un nuevo técnico, por lo que Ricardo Peláez empezará a entrevistar a los candidatos que tiene en la baraja. El perfil está claro, debe ser distinto a Vucetich.

El director deportivo del Guadalajara tiene cuatro o cinco opciones en el radar. Sin embargo, como en cualquier entrevista de trabajo, existe un favor a favor para uno de ellos al ya tener experiencia de haber compartido un equipo en el pasado.

Así lo señaló Peláez durante una entrevista este lunes con TUDN.

“Sí y he leído varios nombres que han tirado, el nombre de Alonso, pero no he hablado con nadie. Lo conozco, (Mohamed) es un técnico que lleva una ventaja porque lo conozco pero de ahí en más no hay nadie. No ha habido comunicación con nadie”.