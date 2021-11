¡Definitivo! Peláez ratifica a Leaño como el técnico de Chivas para el próximo torneo

Las Chivas ya tienen técnico para el próximo torneo, pero no será nadie distinto. Este miércoles, Ricardo Peláez ratificó a Marcelo Michel Leaño como el estratega del primer equipo.

A través de un comunicado oficial en redes sociales del Guadalajara, el director deportivo rápido dio el anuncio de la decisión final a la que llegó.

“He tomado la determinación de que Marcelo Michel Leaño sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones y por eso me gustaría explicarles mucho más a detalles”.

Peláez prometió que tras terminar el Apertura 2021, dará una conferencia de prensa para argumentar los motivos de dejar a Leaño como el pastor definitivo del Rebaño.

El directivo también aseguró que tiene confianza en clasificar a repechaje, aunque reconoció de que en caso de no hacerlo, será un rotundo fracaso de su responsabilidad.

"La decisión de que deje de ser interino es algo bien pensado, estudiado y es independiente al resultado final de este torneo. He tratado de ser muy analítico en la toma de decisiones, el proceso anterior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos dar continuidad con base en ellos".