Con Ricardo Cadena y el Tapatío viviendo una realidad distinta a la que están pasando las Chivas, comienza a perfilarse como el hombre que actuaría de “bombero” en caso de que el técnico Marcelo Michel Leaño sea relevado de su cargo en el banquillo del Guadalajara.

Actualmente, Cadena tiene a su equipo como el líder de la Liga de Expansión luego de nueve partidos en los que ha registrado 20 puntos. Por lo que ya fue cuestionado sobre si en aceptaría el puesto en caso de que se lo ofrecieran.

El Tapatío, filial de las Chivas en esta categoría, tiene como función principal desarrollar jugadores. Sin embargo, este semestre ha sido tan bueno el trabajo que también los números en la tabla son sobresalientes.

Todo lo contrario a lo que se está viviendo en el Rebaño Sagrado, en donde el equipo acumula tres derrotas en fila y va perdiendo lugares en la clasificación del Clausura 2022.

“Nosotros trabajamos con un objetivo en la institución y yo me debo a ella como tal, son situaciones que no me corresponden, ni tampoco me interesan, ni estoy buscando en ese sentido. Tenemos un compromiso con la institución sabiendo que nuestra principal función es formar jugadores para el primer equipo”, apuntó.