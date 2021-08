‘Soy el principal responsable, estamos dolidos por arranque’, declara Peláez

Guadalajara, Jalisco.- Mediante un video publicado en las redes sociales de Chivas, el presidente deportivo, Ricardo Peláez señaló que él es el principal responsable del proyecto y que en el equipo, están dolidos por el arranque en Grita México A21.

Tras la derrota ante León, por marcador de 3-0, Ricardo Peláez señaló que da la cara, siendo el principal responsable.

Ricardo Peláez aseguró que hay un proyecto claro definido, que involucra a varias áreas que buscan consolidar y aceptó que hay situaciones que corregir en el equipo.

Me genera mucha impotencia el ver que no podemos ganar en casa, me molesta ver que no podemos ser constante en nuestro rendimiento, damos un partido bueno y dos malos”, dijo Peláez.