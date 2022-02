La empresaria Angélica Fuentes, quien fuera ex propietaria de las Chivas por su matrimonio con Jorge Vergara, actualmente enfrenta un adeudo millonario al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que causará el embargo de 50 marcas que son de su propiedad.

La también llamada “reina del gas” por dirigir la empresa Corporativo Grupo Imperial y presidir la Asociación Mexicana de Gas Natural debe 944 millones de pesos en impuestos de 2012. Lo que provocó que desde el año pasado se hiciera el pedido de embargo de algunas de las marcas de su portafolio.

De acuerdo a documentación que tiene en su poder Forbes México, “se procedió a practicar el embargo de las marcas, a través de requerimiento de pago y la diligencia de embargo con número de oficio 400-23-00-02-01-2021-1578 del 01 de marzo de 2021, emitido por la Administración de Recaudación de Chihuahua 2, para hacer efectivo el cobro de créditos fiscales”.

MARCAS EMBARGADAS

Angelíssima, Rebel Mind, Black By Angelissima, Good Investment, TGIXMX The, Clave Centro de Liderazgo de Alta Visión Empresarial, A Complete Beauty Inside Out, A Complete, Angélica Fuentes Lado A.

Clave Virtual, Interielle, Redefine, Foco Foro para la Cooperación, Fundación Angélica Fuentes, Gold Divinissima, Glamour Divinissima, Ángel Magazine By Angelissima, Hapy Divinissima, R Romance Divinissima, Angélica Fuentes, A, Divinisima N 1, A Complete Journey, No soy un ángel, Soy Angelíssima y Atrévete a vivir la maravillosa experiencia de belleza.

¿QUÉ IMPLICA ESTE CONFLICTO?

De acuerdo a la columna “La predecible cacería de Angélica Fuentes” del periodista de negocios Julio Pilotzi señala que esto es más un llamado del gobierno de la 4T para tratar con ella temas pendientes sobre las reformas al sector energético.

Incluso aquí apunta a que este problema con el SAT no es la principal preocupación de la empresaria, ya que ella está más atenta a lo que pase con la herencia de sus hijas que tuvo con Jorge Vergara, quien fuera propietario de las Chivas hasta su fallecimiento en 2019.

Y cabe recordar que, también Fuentes tuvo una fuerte batalla legal cuando se divorció y fue destituida de sus funciones en el equipo y en el Grupo Omnilife. Incluso fue señalada como una de las causantes de la crisis financiera que atravesó el club.