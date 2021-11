¡Les sigue costando! Chivas todavía está pagando haber destituido a Vucetich

Las Chivas todavía están pagando caro el haber destituido a Víctor Manuel Vucetich del banquillo rojiblanco en este Apertura 2021. No sólo por lo que se ha visto en la cancha, sino también en lo económico.

La decisión que tomó principalmente Amaury Vergara como dueño del club, no era sencilla. En especial, porque el “Rey Midas” tenía contrato por varios meses más al momento de ser despedido.

Así que la directiva encabezada por Ricardo Peláez, fue la encargada de tratar este tema laboral con Vucetich, quien evidentemente vio por sus intereses. Así lo señala en la columna de San Cadilla de Grupo Reforma de esta semana.

“El asunto se pone bueno porque Vuce tenía contrato hasta el siguiente verano, pero los directivos le dicen que no se preocupe, que se lo van a respetar”, se lee en el texto que publicaron.

Sin embargo, la cifra de la liquidación del experimentado entrenador mexicano no es nada barata. Por lo que aparentemente, Peláez intentó negociar para reducir un poco el monto, lo que no le gustó nada a ‘Vuce’.

Así que todavía estaría esta gran deuda del Rebaño con el técnico, lo que seguramente afectará en las finanzas para la planeación del próximo año.

“Obviamente Vucetich les dijo que no, que no haría eso porque no estuvo de acuerdo en su salida, porque fue una decisión unilateral, que el equipo iba levantando y que su salida la considera más que injusta”.