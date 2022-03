Raúl Gudiño aceptó jugar con Chivas por Unos guantes y un balón firmado por Oswaldo Sánchez

Oswaldo Sánchez, unos guantes y un balón fueron los encargados de convencer a Raúl Gudiño para que firmara con Chivas.

Gudiño platicó en el podcast de Jesús Ricardo Angulo como fue su llegada al Rebaño Sagrado.

Todo comenzó cuando Gudiño formaba parte de un equipo llamado Atlas Chapalita que atrajo la atención de los visores del Rebaño, invitándolo a probarse.

“Estando en Atlas Chapalita tuvimos gira por Estados Unidos y ahí me invitaron para venir a Chivas… Me dijeron que si me interesaba y pasé las pruebas en Chivas y me quedé”