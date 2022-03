Sergio Santana, aportó dos goles en esa victoria, “Me tocó la fortuna hundir mucho más al América”

Sergio Santana, ex delantero rojiblanco recordó como sus anotaciones hundieron al Club América en el triunfo 3-2 en el Estadio Jalisco.

“Son partidos que no se pueden olvidar fácilmente, más allá de si metes gol o no. En esa ocasión a mí me tocó la fortuna de poder aportar dos goles y hundir mucho más al América. Hoy viven circunstancias similares, más el América que Chivas, porque en ese entonces, en ese partido , nosotros estábamos como súper líderes y ellos en el fondo”.