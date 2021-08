¡Vucetich no se va preocupado! Afirma que Acevedo evitó la victoria de Chivas

Por primera vez en el Apertura 2021, las Chivas se fueron sin anotar un gol. Algo que no se puede explicar sin la gran actuación que tuvo el portero del Santos.

El mismo técnico Víctor Manuel Vucetich destacó la figura de Carlos Acevedo en la igualada 0-0 de su equipo en Torreón, debido a que el Rebaño Sagrado tuvo las oportunidades más claras para marcar.

“El portero de ellos fue el factor más determinante, porque para mí, fue el mejor jugador por parte de Santos. Gracias a él, no se fueron con la derrota. Me preocuparía mucho si no llegáramos, creo que el equipo tiene argumentos sólidos como para poder hacer daño ante cualquier rival”.