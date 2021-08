Vucetich: “Con la afición no me puedo meter, pueden opinar lo que quieran”

Gran parte de los 10 mil 892 aficionados que se dieron cita al Estadio Akron, externaron su enojo tras la goleada que sufrió Chivas ante el León. Los abucheos retumbaron mucho más que cualquier otro grito.

La paciencia por el proyecto de Víctor Manuel Vucetich se está acabando en los rojiblancos. Por lo que se le preguntó al técnico que opinaba sobre las voces que ya piden su salida del Guadalajara.

“Primero siento impotencia porque el equipo no responde y a consecuencia de esto es la reacción de la gente. Ellos pueden opinar lo que quieran, pero a mí me interesa más el funcionamiento y lo que no se dio en este encuentro. Los mismos jugadores se sienten presionados por estas reacciones, incluso en contra de alguno de ellos”.