Álvaro Morales demeritó el empate de Chivas: ‘No tuvo futbol, tuvo coraje’

Chivas rescató un empate ante Cruz Azul pero no gracias al buen futbol sino al empuje, a las ganas, al coraje que mostró el equipo rojiblanco que para algunos periodistas, sigue sin mostrar un buen desempeño de la mano de Michel Leaño.

De último minuto, el cuadro rojiblanco rescató un empate el fin de semana ante La Máquina, un resultado importante para mantenerse en la zona de clasificación a la Liguilla pese a que en los seis partidos que ha dirigido Leaño, sólo ha ganado una vez.

En el programa Futbol Picante, de ESPN, Paco Gabriel de Anda destacó que aunque Chivas hizo todo para conseguir el empate, los celestes ayudaron al echarse atrás y no responder a los embates rojiblancos.

�� "Chivas no tuvo futbol, fue coraje".



¿Realmente ha mejorado Chivas con Michel Leaño? �� pic.twitter.com/o1NFLKSdVK — Futbol Picante (@futpicante) October 25, 2021

“Cruz Azul dejó ir el partido, se echó atrás o se dejó echar para atrás. Entre que Chivas buscó el empate y Cruz Azul dejó de hacer algunas cosas, Cruz Azul perdió dos puntos”, señaló De Anda, quien fungió como director deportivo del conjunto tapatío hace ya algunos años.

No obstante, Álvaro Morales aseguró que los rojiblancos no empataron porque hubieran jugado bien sino porque, por lo menos, mostraron un poco de agallas en un torneo que no ha sido nada bueno para ellos.

“Chivas no tuvo futbol, tuvo coraje, ganas, empuje, y Cruz Azul se enfrió atrás”, aseguró Morales en una de sus intervenciones.

Es importante señalar que el cuadro de Leaño jugará de visita la jornada 16 del Apertura 2021, esto ante Tigres el próximo 30 de octubre y luego de recuperar a sus tres jugadores convocados por la Selección Mexicana para el amistoso contra Ecuador.