¡Aparece en el radar! Técnico de Panamá sería opción para relevar a Leaño

En el radar de las Chivas apareció de repente el nombre del técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, como una opción para relevar a Marcelo Michel Leaño, de acuerdo a información de la prensa de aquel país.

La versión empezó a circular este lunes, con información del periodista Ricardo Mayorga, quien señaló en redes sociales que el Guadalajara ya contactó al estratega hispano-danés.

Y es que Christiansen podría estar disponible, luego de no lograr clasificar a Panamá al Mundial de Qatar 2022, sumado a que en el Rebaño hay dudas sobre la continuidad de Leaño para el próximo semestre.

El técnico de 49 años dejó buenas sensaciones a pesar de no haber cumplido el objetivo con los “Canaleros”. Además de tener experiencia en clubes internacionales como el AEK Larnaca y APOEL en Chipre; Leeds United en Inglaterra y Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Sin embargo, el mismo técnico de la Selección de Panamá dejó ver que no está interesado en cambiar de trabajo, luego de que emocionado hasta las lágrimas, declaró que quiere continuar en el cargo, tras la derrota que tuvo su equipo ante Estados Unidos que los eliminó del Mundial.

"La Federación ya sabe cómo está la situación. Ya me he expresado. He demostrado que quiero quedarme. Incluso a mis agentes. Mi primera opción va a ser Panamá. Veremos cómo va".