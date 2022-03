“Chivas tiene plantel para pelear los primeros lugares”, afirma Efraín Flores

Para Efraín Flores es increíble que las Chivas no vayan en una mejor posición en la tabla del Clausura 2022, al tener un plantel para muchas cosas más, pero que sigue sin funcionar bajo el mando del técnico Marcelo Michel Leaño.

El ex entrenador del Guadalajara habló en entrevista para Marca Claro sobre su visión del presente del Rebaño Sagrado.

“Chivas tiene un plantel para estar peleando los primeros cuatro o cinco lugares de la tabla general. Me parece que lo que ha hecho hasta ahora todavía deja mucho que desear, porque si bien ha corregido un poco en la parte defensiva, la parte ofensiva aunque crea muchas oportunidades me parece que las mejores oportunidades vienen más por carácter individual que colectivo”.

Con toda su experiencia, Flores repartió responsabilidades de la mediocridad en la que se encuentra el conjunto rojiblanco. Actualmente posicionado en el 9no lugar de la tabla, apenas para alcanzar zona de repechaje.

“Una culpa la tienen los directivos por no exigir o no ver el perfil del tipo de jugador que necesita Chivas; segundo si ya lo tienes en Chivas el cuerpo técnico tiene que buscar cómo sacar el mejor provecho a los jugadores; después vienen los jugadores también, que son los máximos responsables de mantener un nivel individual importante”.

Efraín Flores indicó que se le está acabando el tiempo al proyecto de Leaño. Aunque no todo es negativo, también el experimentado hombre de futbol reconoció los aspectos positivos de su gestión.

"Lo mejor que le veo a Chivas es que ha recuperado un poco de la mística, en otras temporadas parecía que el equipo y los jugadores no sabían en dónde estaban parados, no sabían defender la playera de Chivas. Esa parte le reconozco a Marcelo; tácticamente al equipo hasta hace poco yo lo veía muy mal parado defensivamente y no solo la línea defensiva y los contenciones, les costaba mucho recuperar la pelota a pesar de que son jugadores muy intensos para hacerlo, no tenían un orden para defenderse”.