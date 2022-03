¡Medidas contundentes! Clásico Nacional contará con máxima seguridad

La directiva de las Chivas en conjunto con la del Atlas y los alcaldes Juan José Frangie de Zapopan y Pablo Lemus de Guadalajara se reunieron este miércoles para establecer medidas contundentes que garanticen la seguridad en los estadios para el Clásico Nacional y Clásico Tapatío.

Durante la conferencia de prensa, Amaury Vergara, propietario del Guadalajara, confirmó que no se les dará acceso a ninguna barra del Rebaño Sagrado en las instalaciones del Estadio Akron, empezando desde el partido ante el América.

Amaury aseguró que no les interesa si esto disminuye el número de asistencia al Clásico, ya que están priorizando que la gente que vaya pueda estar en un ambiente familiar y de paz, para evitar sucesos como los ocurridos en Querétaro.

Por ahora, el Guadalajara es el primer equipo de la Liga MX que levanta la mano para inhibir la presencia de estos grupos en los estadios. Y el dueño del equipo aprovechó para responder sobre si existía un apoyo a los barristas.

"No, nosotros no regalamos boletos, les damos facilidades a precios preferenciales para que compren boletos, pero eso ya terminó y no volverá a suceder. En el estadio rojiblanco tenemos 10 años operando en saldo blanco, sí hemos tenido disputas pero las hemos resuelto bien; pero sí hemos negado acceso mediante una lista negra a muchos aficionados que han querido volver y les hemos negado el acceso al estadio y no queremos a estos criminales ni personas no deseadas, esperemos que todos los equipos les nieguen el acceso a estas personas”.