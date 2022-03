¡Evade las críticas! Leaño ya mejor piensa en el Clásico Tapatío

El técnico Marcelo Michel Leaño salió tranquilo tras el decepcionante empate 0-0 de las Chivas ante el América en el Clásico Nacional, a pesar de que se enfrentaron a una de las peores versiones de las Águilas y que jugaron con un hombre menos prácticamente todo el segundo tiempo.

Sin embargo, el estratega del Guadalajara no se nota inquieto por la falta de resultados en el actual Clausura 2022 y ya está pensando en el nuevo compromiso que tendrán ante el Atlas el próximo fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ni ante el peor América! Periodistas acaban a Leaño tras empate de las Chivas

"Es un punto que nos sabe a poco, sobre todo porque como estuvimos gran parte del partido, intentamos, tuvimos dos postes, llegadas, no supimos aprovechar tener un hombre de más, merecíamos más. También es una realidad que las jornadas anteriores habíamos recibido muchos goles y hoy no recibimos, pero mientras no logremos el equilibrio no podremos dar ese paso. Ya estamos pensando en el Clásico Tapatío para buscar esa victoria que nos pueda dar ese equilibrio”.