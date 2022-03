Leaño reconoce errores de Chivas: “Dejamos ir nuevamente dos puntos”

El técnico Marcelo Michel Leaño reconoció que los errores les terminó costando el dramático empate de las Chivas ante el Atlas en el Clásico Tapatío y que mientras no los corrijan, seguirán sin conseguir las victorias que se les exige.

“Dejamos ir nuevamente dos puntos, no tuvimos una primera parte brillante. Estuvimos lejos del equipo que estábamos acostumbrados a ser, a tener la pelota. En la segunda parte el equipo salió mejor, anotó y nulificó al rival, pero seguimos sin ser capaces de resolver los detalles que te cuestan partidos”.

Leaño sigue sin poder ganar un Clásico desde que tomó el cargo de entrenador del Rebaño Sagrado. Además de que actualmente tiene al equipo en la medianía, apenas en los puestos de repechaje del Clausura 2022.

“Se debe a una falta de concentración y cuidar los detalles, mientras no mejoremos eso, el equipo hace buenos partidos, pero debemos corregir, es la única forma de estar arriba”.

“No estamos contentos, no estamos satisfechos, no estamos logrando los triunfos que la afición se merece, pero estamos comprometidos en lograrlo. Hablamos al interior y no vamos a dejar de trabajar y con esa convicción, seguramente podremos darle esas alegrías a la gente”.