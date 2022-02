¿A qué hora juega Chivas? Visita complicada ante el FC Juárez

Las Chivas se enfrentan este día a los Bravos de Juárez en el partido correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2022 que se había pospuesto por el mal clima, en donde más el cuerpo técnico de Marcelo Michel Leaño tendrá que resolver una sensible baja para este duelo.

Además el Guadalajara llega a este compromiso con urgencia de sacar un triunfo, luego de dos partidos sin conocer la victoria. En una tarea que no será nada sencilla, ya que los dirigidos por Ricardo “El Tuca” Ferretti han iniciado bien el torneo con dos ganados en sus tres encuentros.

A esto hay que sumarle que el Rebaño Sagrado no podrá contar con el delantero Ángel Zaldívar luego de que se reportó que “presentó malestar general, se le hizo una prueba rápida de COVID y dio negativo, pero se optó por mantenerlo en observación y pendiente de evolución”.

Sin el “Chelo” y sin José Juan Macías, quien no hizo el viaje al todavía no estar en óptimas condiciones, el técnico de las Chivas tendrá la interrogante sobre qué alineación utilizar, al no contar con un eje del ataque nominal.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido se llevará a cabo este miércoles 9 de febrero de 2022 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Un duelo que inicialmente estaba programado para el sábado pasado, pero se pospuso por las fuertes nevadas.

CANAL DEL JUEGO

La buena noticia para los ChivaHermanos es que habrá muchas opciones para disfrutar el encuentro, ya que será transmitido por TV Azteca en el Canal 7 y en TUDN para México y Estados Unidos.

Mientras que en medios digitales, podrás seguir el Minuto a Minuto a través de Soy ChivaHermano.

CONVOCATORIA DE LEAÑO

Los convocados contra FC Juárez: