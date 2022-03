¡Otro coraje! Hasta en amistoso Chivas deja ir la victoria contra Pumas

Las Chivas generan decepciones hasta en los partidos amistosos luego de que este miércoles se dejó empatar en los minutos finales ante los Pumas para un marcador de 1-1 en duelo disputado en Fresno, California.

El Guadalajara aprovechó el parón por la Fecha FIFA para hacer una gira por los Estados Unidos y su primer compromiso fue ante los Universitarios. Y la respuesta del público rojiblanco fue muy buena en el Chukchansi Park.

El juego empezó con puras alegrías para los ChivaHermanos, ya que el equipo que dirige Marcelo Michel Leaño se adelantó con un tanto de Cristian “El Chicote” Calderón gracias a un tiro cruzado al minuto 21’.

Con la ventaja, el Rebaño siguió proponiendo, pero sin poder aumentar el marcador. Mientras el portero Raúl Gudiño se notaba sólido bajo los tres postes.

Ya en el segundo tiempo vinieron muchos de Leaño. Aunque la afición rojiblanca disfrutaba por igual, con cánticos y luces de humo que incluso dificultaron un poco la visión en el terreno de juego.

Sin embargo, las acostumbradas desconcentraciones de las Chivas le costaron cuando al minuto 84, el jugador rival Omar Islas logró vencer al arquero Raúl Rangel, quien había entrado de cambio. Así quedó el 1-1 definitivo, con un mal sabor de boca.

Ahora el Guadalajara se prepara para medirse ante León el sábado en el PayPal Park de San José, California.

ALINEACIÓN DE CHIVAS

1 Raúl Gudiño (27 Raúl Rangel 62’); 17 Jesús Sánchez (AM al 42’), 3 Gilberto Sepúlveda, 33 Gilberto Orozco, 33 Carlos Cisneros (16 Miguel Ponce al 62’), 29 Eduardo Torres (AM al 69’), 49 Gilberto García (188 Sebastián Pérez al 62’), 6 César Huerta (AM al 72’), 26 Cristian Calderón, , 31 Paolo Yrizar (55 Irving Márquez al 62’), 9 Ángel Zaldívar.