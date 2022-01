Ahora que Eduardo “Chofis” López reapareció en la órbita de volver a las Chivas, es imposible no recordar sus numerosos escándalos que lo alejaron del Rebaño Sagrado y que podría ser la razón por la que ya no volvería a vestir la playera rojiblanca.

De hecho fueron sus constantes indisciplinas las que provocaron que el talentoso atacante fuera cedido al San José Earthquakes de la MLS. Y aunque parecía que se extendería su préstamo seis meses más, esta semana surgió la versión de que NO se ha oficializado el movimiento y la directiva del Guadalajara analiza su regreso.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ni regalado! Pizarro no regresó a Chivas por orden de Amaury, aseguran

Sin embargo, su paso por las Chivas quedó marcado por varios episodios negativos que opacaron sus buenas condiciones en la cancha.

En octubre de 2020, los futbolistas Dieter Villalpando, Alexis Peña, Eduardo López y José Juan Vázquez fueron partícipes de una fiesta con menores de edad, que terminó con una denuncia por delito sexual contra el primero de los susodichos.

Por tal motivo, la directiva del Rebaño decidió separar a los cuatro jugadores, por esta grave indisciplina. Incluso Ricardo Peláez sentenció: “Ninguno de ellos volverá a jugar en las Chivas”, dentro de un video después de que se reveló el caso.

La “Chofis” también fue señalado de haberse peleado con José María “Chema” Cárdenas cuando todavía era elemento del Guadalajara. Así lo reveló el periódico El Universal, al asegurar que un tema amoroso generó el conflicto que llegó hasta los golpes.

Sin embargo, el que fuera el “10” rojiblanco salió en un video tratando de desmentir la acusación, al mostrar que no tenía ningún rasguño, ni herida, como se afirmaba en la nota.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Interesantes prospectos! Canteranos de Chivas a seguir en este Clausura 2022

López tuvo varias declaraciones desafortunadas, entre ellas cuando después de ser criticado por su pobre participación en la Jornada 1 del Guardianes 2020, el atacante dio una polémica entrevista para TUDN.

“Se habló más de mí que del equipo. Ojalá que como la gente me pide a mí que le eche ganas, ojalá lo hicieran con los demás compañeros… Me gustaría callarle la boca a los que hablan mal de mí, es gente que no ubico y que ni conozco”.