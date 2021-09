Eduardo “La Chofis” López le gustaría volver a Chivas en busca de revancha

Un día que Eduardo “La Chofis” López al marcar el primer Hat Trick de su carrera, también levantó las esperanzas para los Chiva Aficionados

Eduardo López nunca olvidará el 15 de septiembre ya que anotó un Hat Trick con la camiseta del San José Earthquakes ante el Real Salt Lake en la MLS

Está es la primera ocasión en la que “La Chofis” logra anotar en 3 ocasiones

Lo más cerca que había estado de anotar tres goles, fue en el Clausura 2016, cuando le anotó un doblete al Monterrey, así como también en el Apertura 2018, al marcarle dos goles al Veracruz.

Pero lo que más ilusionó a los aficionados de Chivas fue la declaración que hizo en conferencia de prensa

"Me queda poco de contrato con San José y me encantaría que me pudieran comprar. Me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas, si me toca regresar me daría mucho gusto, tengo otra revancha por allá"