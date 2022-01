Comentaristas de Fox Sports se candidatean para ser directivos de Chivas

La falta de resultados en la actual gestión de Ricardo Peláez como director deportivo de Chivas ha provocado muchas críticas de los medios, pero este viernes los comentaristas de Fox Sports tuvieron el atrevimiento de candidatearse ellos mismos para ser directivos del Guadalajara.

El debate en el programa de “La Última Palabra” surgió por una pregunta sobre a quién quiseran como presidente deportivo del club. Y el primero en responder fue Rafael Márquez Lugo, quien apuntó a un ex futbolista del Rebaño, pero que también trabaja en su televisora.

A pesar de los buenos recuerdos que se tiene de Eduardo de la Torre por su etapa como futbolista y entrenador de las Chivas, cabe recordar que recientemente no tuvo el mejor de los éxitos cuando estuvo a cargo de la dirección deportiva en Cruz Azul.

Por su parte, Rubén Rodríguez fue más irónico y dio más opciones para tomar un cargo, que ha sido muy inestable en los últimos años.

“Si no es ‘Yayo’, que me dices de Rafa Márquez Lugo, perfil de directivo joven, alguien que puede llenarle el ojo a Amaury (Vergara), diciéndole que no le va a vender espejitos, y si no es él, tienes a Carlos Salcido, entre otros. Tú crees que Gustavo (Mendoza) no lo haría mejor que Ricardo Peláez”, apuntó el comunicador.