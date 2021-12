Cuando apenas era un niño, Cristian Calderón salía a jugar futbol con sus amigos del barrio en su natal Tepic y siempre le pegaba con la derecha, hasta que un grave accidente provocó que cambiara a disparar con el pie izquierdo por el resto de su carrera.

Pocos conocen que el “Chicote” era diestro. La mayoría de las personas lo ubican como un jugador con un poderoso golpeo con la otra pierna, que lo hizo figurar en el Necaxa y a la postre llegar como un fichaje importante para las Chivas.

Sin embargo, recientemente reveló en una plática que tuvo con Jesús “El Canelo” Angulo en su canal de Youtube, un inesperado pasaje que vivió junto a su padre que también casi le cuesta terminar con cualquier sueño de ser futbolista.

“Me pasó algo con mi apa, estábamos cambiando la llanta de la camioneta, una doble rodado. Y al momento que quise quitar la llanta, el gato se mueve y el rin me cae en el empeine. Como podía quise levantar la camioneta, le grité a mi papá, bajó y hasta que volvió a acomodar el gato”, relata.

Calderón reconoció que desde “morro” le pegaba con los dos pies, pero ya en ese entonces intentaba utilizar la izquierda, a pesar de tener la derecha como pierna dominante. Así que este accidente, ponía en predicamento su gusto por la pelota.

“La levantó (la camioneta), el empeine se me inflamó, pero dos inyecciones y al doctor, pasé un rato sin jugar. Ya solo me puse a patear, pero dolía y empecé con la pura zurda, zurda. La derecha ya no lo utilizaba para nada, ni para el camión. Después decidí volver a utilizar la derecha”, recordó.