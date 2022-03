“Chicote” no le da pena haber sido ladrillero antes de ser futbolista de Chivas

El futbolista Cristian “El Chicote” Calderón siempre se muestra orgulloso de sus orígenes humildes y nunca niega que de más joven tuvo que trabajar de ladrillero antes de ser elemento de las Chivas del Guadalajara.

En diferentes entrevistas, el actual elemento del Rebaño Sagrado recuerda orgulloso lo mucho que luchó en su natal Tepic junto a su familia, para ser lo que hoy es en día. Incluso fue una sorpresa que trascendiera en este deporte por todos los retos que tuvo en su vida.

“Mi primer trabajo fue ladrillero, desde chico, con mi papá, mis tíos, mis amigos en el barrio. Tener que levantarte 3 o 4 de la mañana para irte a trabajar, en el frío, calor, el barro, el agua, el sol, la verdad que es impresionante todo lo que se vive ahí. Es una friega estar ahí, me tocó esa vida, desde chico no quería eso. Estoy muy orgulloso de mi papá, de mi mamá, de toda mi familia, porque es un trabajo muy digno”, comentó en una plática con Psycho Clown.

Todavía cuando ya estaba en el camino para ser profesional, el “Chicote” ayudaba a su familia con los ladrillos o cargando leña. Algo que pocos pueden creer al verlo bajo el glamour que rodea ser futbolista.

“Nunca me ha dado para abajo que reciba algún mensaje en redes sociales y me digan que soy un ladrillero, que mi familia es así, eso no me da para abajo, sino me levanta y me hace seguir luchando por mis sueños para seguir ayudando a mi familia”, agregó.