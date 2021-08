¡Chivas tendría otra opción! Diego Alonso estaría entre los candidatos

Mientras el proyecto de Víctor Manuel Vucetich en Chivas siga avanzando por la cuerda floja ante los malos resultados, los nombres de posibles relevos en el cargo no dejarán de sonar.

El último en destaparse es el del técnico uruguayo Diego Alonso, quien se une a Jaime Lozano y Antonio Mohamed en la lista de candidatos que estudia la directiva en caso de que el Guadalajara no levante en la próxima jornada del Apertura 2021.

Así lo confirmó este lunes el periodista de ESPN, Héctor Huerta, en el que señaló que la cúpula rojiblanca sí analiza un cambio de timón.

“Ya tienen un plan B y un plan C y me parece que andan en el ‘Jimmy’ Lozano, una, y la otra, por lo que me he enterado es Diego Alonso el otro candidato. Entonces, el Guadalajara sí está pensando en cambiar de técnico ahorita aun cuando digan públicamente que no”.