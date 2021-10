Diego Cocca asegura que “fue penal y las expulsiones estuvieron bien”

Aunque para el sector de las Chivas el arbitraje sí afectó mucho el trámite del Clásico Tapatío, el técnico del Atlas, Diego Cocca, consideró que fueron buenas decisiones las que tomó el silbante.

Y es que el árbitro Fernando Guerrero expulsó a dos jugadores del Guadalajara y además marcó un controvertido penalti, con el que terminó ganando el conjunto rojinegro.

Cocca hizo a un lado las críticas de la propuesta tan precavida que tuvo el Atlas a pesar de tener superioridad numérica en la cancha del Estadio Akron.

Y destacó que acabó con una larga racha de seis partidos con derrota frente a las Chivas, además de que por fin logró una victoria en un Clásico Tapatío.

“Entiendo a la gente y repito, me pongo en el lugar de la gente, de muchas frustraciones, de mucho perder, lo he vivido, uno vive en la ciudad y acá es Chivas o Atlas y cuando Atlas pierde con Chivas te tienes que comer los chistes y seguramente mañana se los van a comer (los de Chivas), más porque estamos en los primeros puestos, esto no es de casualidad, no es que tuvimos suerte”.