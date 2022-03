Michel Vázquez reventó a JJ Macías: “Qué poca mad%&$ jugador inflado”

José Juan Macías ya recibió fuertes críticas por parte de un ex futbolista de las Chivas, quien en redes sociales reventó el partido que tuvo el atacante ante el Puebla y lo llamó inflado.

Además de los señalamientos para todo el equipo, el jugador Michel Vázquez lanzó un fuerte mensaje contra “JJ” a través de Instagram, en donde se notaba muy molesto.

"¿Entras a caminar Macías? ¡Qué poca madre, jugador inflado! Dinero ya tienes, ¿para qué quieres más? Wow ídolo, dirás que fuiste a Europa, fuiste de vacaciones, papá. Y quisiera que te hubiera tocado en Chivas ídolos como Héctor Reynoso, Ramón Morales, Omar Bravo. Qué coraje la verdad".

Vázquez fue canterano de las Chivas y debutó en 2010 con el equipo en la Primera División. Sin embargo, no pudo ganarse un lugar y al año siguiente salió de la institución.

En su carrera defendería las playeras de equipos como Querétaro, Estudiantes Tecos, Pumas Morelos, Delfines, Lobos BUAP, Veracruz, Celaya y Boyacá Chicó de Colombia. Además de regresar a las Chivas para una segunda etapa igualmente intrascendente.

Sobre Macías, cabe aclarar que en dicho partido ante el Puebla, el atacante entró cuando el equipo ya jugaba con un hombre menos para los últimos 15 minutos y con un contexto bastante adverso.

El Rebaño ya no tenía la pelota y prácticamente no pudo hacer nada para evitar la derrota. A esto sumado que todavía no se encuentra en óptimas condiciones luego de la larga inactividad que tuvo tras su paso por el Getafe.