David Faitelson levantó polémica, fiel a su costumbre, con comentarios críticos sobre la preocupante situación que viven las Chivas en este arranque de Apertura 2021.

El periodista de ESPN lanzó varios mensajes sobre la última aparición de Ricardo Peláez, en un video en el que sale a dar la cara por el mal momento del Guadalajara, pero deja dudas acerca de la confianza que tiene en el actual cuerpo técnico.

"Me preocupa el mensaje de Ricardo Peláez en el sentido de que no hay un compromiso total con el cuerpo técnico. Está diciendo que Vucetich y sus allegados no han hecho lo suficiente y que ya llegará el momento de hacer cuentas y tomar decisiones…", escribió en Twitter.