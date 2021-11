¡No se conforma! Beltrán sabe que a Chivas sólo le vale ser campeones

Las Chivas se preparan para buscar su boleto a cuartos de final cuando enfrenten este fin de semana al Puebla en el repechaje. Aunque todavía están lejos de cumplir con las expectativas que tiene el equipo.

Así lo señaló Fernando Beltrán en la conferencia de prensa de este martes, explicando que el objetivo es mucho mayor para el Rebaño Sagrado.

"La única sensación que nos dejará que el torneo sea muy bueno será ser campeones. Entrando a cuartos de final es otro torneo, no nos podemos conformar y nadie se conforma aquí con unos cuartos de final, queremos ser campeones y traer ese título que tanto queremos y nos está costando mucho, como equipo tenemos la mentalidad para ser campeones".

El “Nene” Beltrán también apuntó que será fundamental tomar ventaja rápido en el marcador para poder manejar el encuentro.

En especial, porque este duelo de repechaje se disputa a solo un juego y además será en casa de los Camoteros.

“El ir de visitante allá, Puebla saldrá a presionar y jugársela por todo porque ellos no tienen nada que perder. Estamos mentalizados en pegar primero y sería lo más importante para nosotros como equipo y podamos tener la superioridad en el campo, la presión sea de ellos y no de nosotros para poder manejar el partido".

No obstante, el mediocampista mexicano no considera que esto sea un factor en contra para el Guadalajara, ya que en patio ajeno fue un equipo muy sólido.

De hecho, las Chivas fueron a ganar al Estadio Cuauhtémoc en este Apertura 2021 durante la temporada regular, por lo que no es un escenario que les incomode.

"La verdad es que no le veo desventaja, de visitantes nos hicimos fuertes en muchos partidos y no recibimos gol, les costaba a los equipos hacer gol, no estamos con la presión de ir a Puebla y la presión del estadio”.