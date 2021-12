¡Da coraje! Fernando Beltrán acepta que le molestó el título del Atlas

En Chivas, jugadores como Fernando Beltrán sí reconocen que el reciente título del Atlas causó coraje al interior del grupo, al saber que el eterno rival de la ciudad no puede estar con un mejor presente que el Guadalajara.

Y es que coincidió que mientras el Rebaño Sagrado tuvo un 2021 para el olvido, los rojinegros rompieron su sequía de 70 años. Una situación que debería provocar alguna sacudida, para que el conjunto rojiblanco recupere el protagonismo y sea en la cancha donde opaque a los de enfrente.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Quería jugar en Chivas! Jugador del Atlas no llegó al Rebaño por fichar a Molina

Una autocrítica que comparte el “Nene” Beltrán, quien actualmente se encuentra junto con sus compañeros en la pretemporada en Barra de Navidad. Y que este miércoles ofreció unas palabras para TUDN, expresando su sentir tras lo sucedido con el campeonato del Atlas.

"Sí da coraje, la verdad que sí, no lo voy a negar, no tengo por qué negarlo. Coraje porque no puede un equipo estar mejor que Chivas, lo que despierta no nada más a mí sino a todos es ambición. La gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que este torneo va a estar mejor, estamos muy grandes para decir esas cosas".