‘Nene’ Beltrán, cerca de ser otra de tantas promesas fallidas de Chivas

Fernando Beltrán estuvo a nada de dejar a las Chivas y firmar con el Puebla hace apenas unos meses. La falta de oportunidades y un bajón en su nivel, han hecho pensar que el mediocampista puede ser una de tantas promesas fallidas que ha tenido el Rebaño.

El “Nene” despertó muchas expectativas desde que debutó en Primera División con el Guadalajara en julio de 2017. Todavía eran tiempos de Matías Almeyda y aquel joven de 19 años, mostraba condiciones muy interesantes con el balón.

Su carrera en el futbol profesional no había sido sencilla. De hecho, su familia originaria de Ciudad de México, tuvo que mudarse a tierras tapatías para a apoyarlo cuando siendo todavía un adolescente, pensó en dejar truncado su sueño, ante la incertidumbre y la soledad.

Sus padres pusieron un puesto de comida llamado “Tlacoyos Beltrán” en Zapopan para salir adelante. Beltrán logró consolidarse en las fuerzas básicas del Guadalajara y posteriormente ganarse un lugar en el primer equipo.

Nunca negó sus orígenes humildes, como lo mostró al dejar ver parte de su casa durante las transmisiones de la eLiga MX, el torneo virtual de FIFA en el que participó. A pesar de varios altibajos, llegó hasta los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en donde México ganó medalla de bronce.

Sin embargo, desde que en 2020 tomó el cargo Víctor Manuel Vucetich como técnico, el “Nene” fue perdiendo protagonismo en las Chivas. Entonces fue cuando surgió la posibilidad de ser traspasado a la Franja, como recordó en la conferencia de prensa previa al partido de repechaje.

“En su momento, yo hablé con la directiva, pero al final la decisión fue totalmente mía de quedarme aquí, pelear un lugar, ser constante aquí. No hay mejor equipo que Chivas, lo tengo más que claro, no hay mejor lugar para poder pensar en ir a Europa, para pensar en ir a selección mayor, me enfoqué mucho en eso, trabajé mucho. Hay cosas que no estaban en mis manos, simplemente no pude hacer mucho, lo que me tocaba era trabajar y esperar una oportunidad, cuando me llegara de entrar en el campo y siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera”.

No obstante, es evidente que se frenó el ascenso meteórico de su carrera, que lo hizo ser considerado material de Selección Mexicana. En este año, sumando los dos torneos, Beltrán no registra ni mil minutos en cancha con el Rebaño en temporada regular.

De hecho, en las calificaciones individuales que hace el portal Sofa Score, el mediocampista de 23 años de edad, aparece hasta el lugar 21 de los mejores futbolistas del Rebaño este torneo.

Mientras que la nación rojiblanca y diferentes analistas deportivos, están divididos en el debate de si el “Nene” es un jugador con condiciones diferentes que no tiene en su plantilla las Chivas, o si sus defectos lo convierten en un elemento más del conjunto.

"Lo único de ahora es que no me siento satisfecho porque llevo tanto tiempo sin minutos y sin buenos partidos. La revancha que quiero, trabajo mucho para poder estar de titular en el campo, y al final, las cosas no van bien, me cuesta mucho trabajo. Con Marcelo (Leaño) he tratado de platicar más, jugado más, he tratado de recuperar más rápido la confianza, sentirme a gusto en el campo que es lo más importante, y que no haya ninguna presión de ningún tipo ni de demostrarle a nadie. No me conformo, estamos en el cierre del torneo y cuando estás en estas instancias debes estar en tu mejor nivel para poder apoyar al equipo".