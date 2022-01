Fernando “El Nene” Beltrán tiene bien presentes sus orígenes humildes y todo lo que sufrió hasta llegar a ser futbolista profesional de las Chivas, algo que no lo hubiera logrado sin el apoyo de toda su familia y en especial de su abuelo.

Así lo revivió dentro del podcast que hace su compañero Jesús “Canelo” Angulo en su canal de Youtube. En esta plática, se pudo conocer más acerca de los inicios de Beltrán, cuando vivía en la Ciudad de México y cómo luchó mucho hasta que se le dio la oportunidad de probarse con el Guadalajara.

El “Nene” relató que era demasiado inquieto y que pasaba mucho de su tiempo en la calle, jugando especialmente en canchas de futbol rápido, para posteriormente empezar a buscar un espacio en algún equipo de fuerzas básicas.

Desde entonces, el abuelo de Fernando siempre lo regaña cuando juega mal, pero es algo que agradece ya que le ayudó a crecer mucho. Y fue así que llegó el primer intento para buscar el profesionalismo, en una filial de Pumas que estaba a dos horas de camino de su casa.

Así que tras esta primera opción, un amigo le consiguió a Beltrán una prueba en el América, en donde estuvo casi seis meses entrenando sin que le dijeran nada. Por lo que se hartó y lo sacaron, volviendo a jugar en el barrio.

“Me dijeron que no era jugador para este equipo y me corrieron. Tenía como 13 años y salí bien agüitado, cuando salí dije que mejor me dedico al barrio, soy más feliz con mi carnal jugando en las de rápido. Ya no quería volverlo a intentar”.

Hasta que dos meses después un tío lo invitó a una visoria en Atlante, en la que se quedó. Aquí el “Nene” Beltrán relató que a pesar de que era un equipo de puros “chavos fresas”, incluso siendo varios hijos y familiares de ex futbolistas, lo trataron muy bien sin importar que él no tuviera sus mismas condiciones.

Con las fuerzas básicas de los Potros de Hierro vivió grandes experiencias. Incluso ya era convocado a la Selección Mexicana de su categoría, pero nunca imaginó cómo se daría su llegada al Guadalajara.

“En un torneo Sub-15 yo jugué con Atlante, no metimos ni un gol y salgo llorando en el último partido, porque quería ganar. Y un profe de Selección, me dice ‘me voy a ir a Chivas, te animas’, entonces de llorar pasé a la felicidad”.

Fernando Beltrán aceptó sin pensarlo, mientras sus papás se ponían de acuerdo con el entrenador que posteriormente arreglaría todo con la directiva de Chivas. Aunque convertirse en canterano rojiblanco, no fue una tarea sencilla, por lo difícil de la adaptación.

“Me quedé en casa club, que en ese tiempo no estaba tan bonita como está ahora. Salían cucarachas de todos lados… y yo chilango, no los querían en Guadalajara. Me metieron con Óscar Macías en el mismo cuarto y me acabó a carrilla ese cabrón. Me gritaba chilango en toda la casa club y todos se enteraron”.