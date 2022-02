“Nene” Beltrán pensó en irse de Chivas por la mala relación con Vucetich

Fernando Beltrán estuvo cerca de dejar a las Chivas por la mala relación que tuvo con el anterior técnico Víctor Manuel Vucetich, que lo hizo pasar momentos muy complicados emocionalmente, pero que ahora quiere dejar en el pasado.

Era evidente que el “Nene” no era de los futbolistas predilectos para el “Rey Midas”, pero este miércoles el mediocampista reveló todo lo que sufrió ante la falta de oportunidades en el pasado proceso, en una entrevista que tuvo en TUDN.

De hecho, Beltrán sólo fue titular en 5 de los 26 juegos de fase regular que hubo en el 2021 con “Vuce” al frente de las Chivas. Por lo tanto, se especuló que el “Nene” buscó su salida en el verano pasado, tras regresar de los Juegos Olímpicos.

El futbolista de 23 años de edad comentó durante la entrevista que quiere responder a esa confianza que le dieron y que el dueño del Guadalajara le afirmó que la “va a romper” en este año y que posteriormente podrá salir a Europa.

Si bien en este Clausura 2022 no empezó como titular, en los últimos juegos ya se ganó un lugar en el cuadro inicial de Leaño y ha demostrado ser uno de los mejores elementos en dichos encuentros.

"Cuando el dueño te da esa confianza y cree totalmente en ti, me cambió la vida, lo que yo pensaba, lo que yo creía, tengo el propósito de quedarme aquí, no quiero ir a otro equipo, antes porque no tenía minutos, ahora si no tengo minutos me los voy a ganar aquí, no hay mejor lugar que Chivas para estar jugando".

Así que el “Nene” Beltrán reiteró que espera darle la vuelta a la página de todo lo que vivió en el anterior proceso y entiende que necesita cuidarse en todos los aspectos para rendir de la mejor manera.

“Si me pasa por la cabeza porque no quiero volver a pasarlo, no quiero volver a sentirme así cómo se sentía, un jugador que no tenía cabida acá, que no aportaba mucho al equipo y eso no me hizo sentir bien emocionalmente, me costó mucho recuperarme y ahora es lo que más cargo y más tengo presente, que si me exijo las cosas al final se te dan bien, por lo que tú entregas, tú das, y adentro nadie engaña a nadie, el que está bien se ve y el que no, o no tiene confianza, se nota dentro del campo, la cancha nos desnuda y nos exhibe”.