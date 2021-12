Fernando “Nene” Beltran está cansado de ser banca y quiere cambiar eso para el otro torneo

Fernando Beltrán se encuentra cansado de los pocos minutos y ser banca de Chivas.

Ha sido un año difícil para el “Nene” Beltran quien buscará cambiar el panorama para el siguiente torneo y ser referente en Chivas.

“Este año buscaré ser feliz, disfrutar, cada que entre disfrutar, cada que esté en banca disfrutar, lo que venga es muy bueno para mí, así lo voy a recibir, así lo quiero hacer, pero lo que es una realidad es que ya no quiero ser banca, ya no, estoy cansado, estoy muy intranquilo conmigo mismo, no digo que desesperado, pero sí con esa ansiedad de volver a estar como estuve” platicó en entrevista con TUDN.

Con la llegada de Michel Leaño al banquillo rojiblanco, cambió un poco el panorama de Beltrán quien con Víctor Manuel Vucetich había jugado tan sólo 189 minutos en el torneo.

Desde la llegada de Leaño Fernando disputó cuatro partidos como titular y entró desde el banquillo en tres ocasiones.

Beltrán reveló que dejó de disfrutar del futbol por complacer y gustarle a los técnicos, cosa que cambiará porque quiere volver a ser feliz para ganarse la titularidad en Chivas para el Torneo Clausura 2022.

Pese a que entró en la lista final de 22 jugadores para ir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en donde el Tri se quedó con el bronce, el ‘Nene’ Beltrán comentó que uno de los momentos más difíciles de su carrera y del 2021 fue haberse perdido el Preolímpico por falta de minutos.

“Yo creo que perderme el Preolímpico fue lo más difícil, fue un golpe muy duro para mí porque hace un año estaba en la lista y de repente al siguiente ya no estás, te da un frenón en lo que estás haciendo, si vas bien o mal, darte cuenta de lo que dejaste de hacer... ¿por qué ya no estás?, yo creo que todas esas cosas me pegaron mucho, el no poder competir el Preolímpico, el no estar en la lista y creo que fue lo más duro de este año”.