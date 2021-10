Para Carlos “Gullit” Peña su estancia en las Chivas fue positiva y no le afectó su estrepitosa salida tras apenas un año en la institución rojiblanca.

Así lo reveló el ex futbolista del Guadalajara en una entrevista exclusiva que dio para el sitio Soy Fiera este lunes, en donde habló de lo que sintió cuando le avisaron que ya no seguiría más en el Rebaño.

Y es que el “Gullit” Peña llegó en 2016 a las Chivas como un refuerzo “bomba” tras una fuerte inversión, sin embargo, no pudo afianzarse en la institución.

“A mí me gusta que la gente me hable las cosas como son y Matías (Almeyda) siempre era de frente. Sigo teniendo muy buena relación con él. Un día yo estaba en mi casa y me hizo la llamada, me dijo ‘Gullit’ el club necesita dinero, ya nos salvamos del descenso. Y Vergara e Higuera, ocupan dinero, y eres el jugador que se los puede dar. Yo creo que ya no vas a estar en el club”.