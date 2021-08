¡“Jimmy” Lozano deja la Selección! Aclara rumores sobre Chivas

Jaime Lozano se despidió este lunes de su puesto como técnico de la Selección Mexicana Sub-23 tras el exitoso ciclo olímpico, con la medalla de bronce en Tokyo 2020. Ahora buscará nuevos retos y entre ellos podría estar volver a dirigir en la Liga MX.

Así lo platicó el “Jimmy” en la conferencia de prensa que dio para anunciar su salida. Ya que además se le preguntó sobre el hecho de que su nombre sonó para varios clubes, entre ellos las Chivas del Guadalajara.

Y es que el mal momento que atraviesa el proyecto que comanda Víctor Manuel Vucetich en este arranque de Apertura 2021, hizo que la directiva rojiblanca analice diferentes escenarios. Por lo que Lozano quiso aclarar muchos de los rumores.

“Por el momento no me gustaría hablar por respeto a los colegas que están dirigiendo a los equipos. Me encantaría tener otra oportunidad en la Liga MX. Estoy agradecido por lo que se ha dicho, por el momento voy a esperar y con esta conferencia estamos dando por finalizada mi labor en Selecciones Nacionales”.