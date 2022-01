Jesús “Canelo” Angulo, una de las promesas que llegó a Chivas, no ha podido ser factor importante como se esperaba.

Llegó como parte de los refuerzos bomba y ahora el Canelo se mostró autocrítico por lo que ha demostrado en Chivas.

"Sé que puedo dar más y sé que no ha sido una buena manera, no he estado a la altura de lo que se merece en Guadalajara, sé que voy a llegar a ese nivel y que voy a dar esas alegrías al club"

Angulo es de los jugadores más rescatables en la era de Ricardo Peláez como director deportivo en Chivas al igual que Alexis Vega.

Canelo se siente frustrado por no conseguir éxitos con Chivas, puntualizando que errores puntuales les han costado muy caro en todos y cada uno de los torneos.

"Cuando vi que no iba a iniciar me puse a trabajar extra para poder mejorar lo que me faltaba y poder iniciar un partido. En el momento que yo me lo propuse, cuando yo quise lo hice y bueno, ahora que inicié el torneo siendo suplente ahí fue cuando más empece a meter cosas extras".