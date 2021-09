A unas horas de salir la versión de una supuesta pelea en Chivas entre Fernando Beltrán y Jesús Molina, uno de los involucrados salió a dar su versión de los hechos.

La información que dio el periodista David Medrano fue que durante un entrenamiento, los dos jugadores del Guadalajara se hicieron de palabras, en un conato de bronca. Lo que provocó que el cuerpo técnico encabezado por Vucetich castigara al “Nene”, al no convocarlo para nada en este fin de semana.

Sin embargo, el “Capi” Molina lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram para negar la noticia.

“No se dejen llevar por todo lo que publican, critíquenme por mi futbol, pero nunca por chismes, nunca me he peleado con nadie en mi carrera, con la única que discuto y de vez en cuando, es con mi esposa".

También acompañó su historia de esta red social, con palabras de aliento para la afición chiva, señalando que “saldremos todos juntos adelante”.

Incluso, el mismo Medrano compartió que ‘Chuy’ Molina le marcó para desmentir el rumor que él mismo había soltado.

No obstante, no deja de llamar la atención que el “Nene” Beltrán no haya sido convocado, ni siquiera para la Sub-20 de las Chivas en este fin de semana.

En especial, cuando había sumado minutos en los últimos cuatro partidos del Rebaño (tres de Liga y el amistoso con América).