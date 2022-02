‘No fracasó, buscó trascender’; defiende Jesús Molina a JJ Macías

Guadalajara, Jalisco.- Tras aparecer como registrado con Chivas para el Grita México C22, JJ Macías fue criticado por Gerardo Velázquez de León, quien señaló que el delantero fracasó, pero el mediocampista Jesús Molina le respondió, mencionando que el jugador buscó trascender y no quedarse en su zona de confort.

En su cuenta de Twitter, Gerardo Velázquez de León señaló que “después de fracasar con Getafe”, JJ Macías está registrado con Chivas, por lo que Jesús Molina le contestó.

Con todo respeto, Velázquez de León, no me parece fracaso; al contrario, el que un jugador busque trascender y no quedarse en su zona de confort es de aplaudirse. ¡Más jugadores así! Fracaso si no lo hubiera intentado, todo es aprendizaje”, escribió Molina sobre Macías y añadió que si el delantero se queda en Chivas será de gran aporte.