Son varias las voces que han contradicho la afirmación de Víctor Manuel Vucetich, sobre que las Chivas van por el “camino correcto”. Entre ellas la de José Ramón Fernández, quien fue más allá con una dura crítica al rendimiento del club con el estratega.

Para el experimentado periodista deportivo, por más que la trayectoria del “Rey Midas” sea exitosa, en el Guadalajara su equipo juega mal, desde su punto de vista.

“Pone un pretexto. La historia se la puede guardar, en Chivas no ha hecho nada. Desde el principio de la temporada viene diciendo lo mismo. Vamos mejorando. De punto en punto no vas a alcanzar nunca la Liguilla”.

Para “Joserra”, los argumentos de Vucetich, acerca de que sus dirigidos tienen mucho la posesión del balón, generan llegadas, no son válidos.

Incluso su crítica fue más severa, durante el programa Cronómetro de ESPN.

“Bueno, que siga compitiendo a ver cuánto lo aguantan. Su equipo no se ha adaptado al sistema. Y no tiene un centro delantero eficaz, Antuna anda perdido, Alexis Vega no está. El Guadalajara no tiene un conjunto sólido adelante”.