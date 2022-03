Uno de los entrenadores que más influyeron en Marcelo Michel Leaño fue Miguel Herrera, con todo y que el “Piojo” reveló que se “cagó de risa” cuando el joven estratega le contó que quería ser técnico.

Apenas hace unos días, el actual D.T de los Tigres contó la anécdota de la vez que Marcelo Michel le platicó su interés por estar en los banquillos, cuando ambos formaban parte de los Estudiantes Tecos allá por el 2010.

Ahora este viernes, Leaño habló en entrevista para Telemundo Deportes sobre su relación con Herrera y lo que le dejó en su carrera como técnico.

Incluso el periodista Miguel Gurwitz le recordó que el “Piojo” se había muerto de la risa por los sueños que tenía Leaño en ese entonces, cuando apenas era un ayudante y estaba estudiando para dedicarse a cosas de futbol.

“Sí, como mucha gente también pero aquí estoy. En la vida hay que decretar las cosas y hacerlo públicas, con tus amigos. Hay que decir los sueños en fuerte y ponerles fecha de caducidad. Sabes cuánta gente se rió de mí cuando le dije que quería ser entrenador, no sólo Miguel, mucha gente”.

El técnico de las Chivas confesó que tiene muy buena amistad con Miguel Herrera y recomienda a las personas que luchen por sus objetivos en la vida.

“Claro que le dio risa, pero no risa mala. Pero tú imagínate lo que fue para mí y para él el primer día que nos enfrentamos que fue Necaxa vs América, y saludarnos antes del partido, yo creo que ya no le dio tanta risa, porque se concretó algo que le decreté”.