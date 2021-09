¡Así fueron las reacciones! Michel Leaño aseguró que Chivas “callará bocas”

Tras la caótica semana de las Chivas, se empezó a ganar en confianza en estas horas previas al Clásico Nacional, con la especial llegada que tuvo el equipo a la Ciudad de México.

Fue tanta la algarabía, que Marcelo Michel Leaño, técnico interino del Guadalajara, fue contundente con el mensaje que le mandó a todos los aficionados rojiblancos en el recibimiento en el aeropuerto.

"Prepárense, va a ser un partidazo. Se van a sentir orgullosos, ¡arriba las Chivas! Le vamos a callar la boca a todo México".

Eso provocó muchas emociones en los ChivaHermanos que estaban en el lugar, buscando una fotografía o un saludo del joven estratega.

MÁS POLÉMICA RUMBO AL CLÁSICO

Sin embargo, también en el medio causaron mucho revuelo por la seguridad en la que Marcelo Michel Leaño prometió dar espectáculo y calmar a los detractores. Entre las voces que avivaron la polémica, fue durante el programa La Última Palabra de Fox Sports.

“Creo que lo único que le ha aprendido Marcelo a Peláez, es a hablar bonito, porque yo no sé de dónde diablos sacan que Chivas va a sorprender al América. Yo me imagino a Solari escuchar estas declaraciones, ha de tener insomnio en este momento de la preocupación, apuntó Rubén Rodríguez”.

La misma afición no está tan conforme. Incluso en el acompañamiento que le hicieron a las Chivas hasta su hotel de concentración en la capital, los grupos de animación dejaron muy claro en sus cánticos que los jugadores y directivos tienen que poner más para sacar adelante al equipo.

Marcelo Michel Leaño mandó un CONTUNDENTE mensaje previo al Clásico



"Le vamos a callar la boca a todo México"



Vía @elCesarCuervo — Soy Chivahermano (@Soychivaherman1) September 25, 2021

“Directivos, la co... de su madr… a ver si ponen hue... que Chivas es más grande… Oh que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, fue parte de lo que se escuchó ayer viernes.