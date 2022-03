Leaño buscará dejar los fantasmas del pasado y vencer a Atlas en el Clásico Tapatío

Marcelo Michel Leaño piensa solamente en vencer al Atlas para poder olvidar la mala actuación de Chivas ante América en el Clásico Nacional.

En el pasado Clásico Tapatío, los actuales monarcas lograron ganar por la mínima ante unas Chivas que terminaron con nueve jugadores cuando expulsaron a Cristian Calderón e Hiram Mier.

Para Leaño,el Rebaño Sagrado muestra una gran mejoría en busca de corregir lo que faltó hacer ante América y con ello liquidar al Atlas en el estadio Jalisco.

"Hay errores que nos están costando goles, también ser más contundentes con jugadas que tenemos en el área rival. La idea prevalece. Tú puedes perder en el marcador, pero no en el partido, porque si pierdes en el marcador, pero ganas en el desarrollo del partido, a la larga te alcanzará para ambas cosas. Porque si ganas de casualidad un día y no está sustentado con una buena idea de juego, ese triunfo no se va a sostener y será un castillo de cristal. Estamos trabajando en eso".