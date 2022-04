Ahora que Javier Hernández está encendido en la MLS, su ex compañero Marco Fabián lamenta que “Chicharito” no sea convocado con la Selección Mexicana y espera que algún día no se arrepientan de esto.

El ex futbolista de las Chivas habló en entrevista para ESPN sobre la forma en que México está desaprovechando el gran momento que vive el delantero mexicano con el Galaxy.

“Yo creo que las cosas que hay extra cancha del por cuál (sic) no pueda estar ahí, creo que para mí afecta a todos. Nos afecta a nuestro país, a nuestra selección y al final se está quedando por fuera uno de los mejores jugadores de nuestro país estando en un momento en el cual pudiera todavía jugar”.

Incluso este domingo el “Chicharito” volvió a dar una extraordinaria exhibición con goles en el partido de Los Ángeles ante el Portland Timbers.

Por lo mismo, “Marquito” espera que algún día esto no genere arrepentimiento en las personas que actualmente comandan la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022.