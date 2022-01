A falta de unos días para el arranque del Clausura 2022, el futbolista Marco Fabián de la Mora levanta la mano para regresar a Chivas, en especial por ser un jugador que se encuentra libre sin contrato y que está dispuesto a sacrificar lo económico con tal de volver a las canchas.

Así lo externó “Marquito” la noche de este lunes, durante una entrevista en el programa de La Última Palabra de Fox Sports. Aquí habló de lo que representa para él haber sido parte del Guadalajara, en donde dejó muy gratos recuerdos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Lo último! Refuerzos, bajas y rumores de Chivas para el Clausura 2022

“No tengo porqué mentir, salí de esa institución y le tengo un gran cariño, he estado en pláticas. El compromiso que tengo por regresar incumbe en todos los aspectos, es un privilegio que nunca había tenido en mi carrera, y antes tuve muchas trabas de no ser libre”.

Cabe recordar que, Fabián lleva seis meses sin equipo luego de que los Bravos de Juárez le rescindieron su contrato previo al Apertura 2021. Y es que desde su salida del futbol europeo, el atacante mexicano ha estado lejos de su mejor versión.

Otro aspecto que aparentemente le ha impedido firmar con varios clubes, es que manejaba pretensiones económicas bastante altas. Pero ayer aseguró que actualmente eso ya no sería una limitante.

“Hoy soy libre y no tienen que pagar un peso por mí; y la situación del salario no es mi prioridad, el dinero lo dejo a un lado. Esa decisión no está en mí y en los objetivos que quieran apostar los clubes”.