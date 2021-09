¡Almeyda no quiere ilusionar! Aclara rumores sobre su regreso a Chivas

Luego de que en la semana, diferentes periodistas aseguraron que Matías Almeyda ya había sido contactado por Chivas para un eventual regreso, el mismo “Pelado” tuvo que salir a hablar para aclarar dichos rumores.

Incluso dichas versiones afirmaban que el actual estratega del San José Earthquakes de la MLS, puso algunas condiciones para firmar con el Guadalajara a finales de este año.

TE PUEDE INTERESAR: ¿A qué hora juega Chivas? Recibe al Pachuca en busca de sacudirse la presión

Sin embargo, el técnico argentino platicó con MARCA Claro sobre su postura ante estos señalamientos.

"Es mentira lo que se está diciendo, no es así. Dicen que estoy poniendo condiciones y es mentira porque nadie habló conmigo. Además hay un entrenador que se debe respetar. No me gusta que se juegue con la gente, después en un futuro no se sabe, pero es mentira lo que se está diciendo".