“Nadie ha tenido contacto conmigo”, Almeyda aclara los rumores de volver a México

Matías Almeyda rompe el silencio y dice que no ha sido buscado para regresar al futbol mexicano.

Almeyda mencionó que “No se vende” y que si constantemente lo ponen en la órbita de algún equipo de la Liga Mexicana es por que lo quieren de vuelta o quieren perjudicarlo

“Cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo, y yo no me vendo. Estoy lejos de eso. Mucha gente lo puede hacer al propósito para que no me llamen, y otros que lo pueden hacer porque tienen ganas de verme en el futbol mexicano, porque saben el cariño y amor que le tengo a esa Liga, pero nadie ha tenido contacto conmigo”