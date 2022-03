Almeyda revela que puede rescindir su contrato en la MLS cuando quiera

El técnico Matías Almeyda reveló que puede rescindir su contrato con el San José Earthquakes de la MLS cuando quiera y que ya no hay nada que lo detenga para firmar con algún nuevo club en un futuro.

Este martes, el "Pelado" habló en entrevista con Fox Sports y aclaró cuánto le queda de relación con su actual club, en donde no ha podido conseguir los logros que él hubiera esperado. Incluso así, el ex entrenador de las Chivas ha sido buscado por varios equipos.

TE PUEDE INTERESAR: Almeyda no le guarda rencor a Higuera a pesar de sus peleas en Chivas

"Mi contrato podría terminar mañana, porque después de que le dije que no a la Selección de Chile, hablé con el dueño y en sus palabras me dijo que el día que yo considere que es momento para irme, él no tendría problemas".