Con la chance de ingresar a los playoffs ya extinguida, el San José Earthquakes de Matías Almeyda vuelve a estar en el radar del futbol mexicano ya que Chivas, sin entrenador tras la salida de Víctor Manuel Vucetich, siempre busca algún acercamiento con el “Pelado”.

Es que el argentino ha dejado un gran recuerdo en el conjunto de Guadalajara, donde logró salvarlo del descenso y darle cinco títulos. Almeyda conserva buen vínculo con la directiva de las Chivas y habla seguido, pero a día de hoy, no le han ofrecido formalmente el cargo de entrenador.

El panorama de Almeyda con San José Earthquakes

Almeyda, un competidor nato, no está satisfecho con haberse quedado por segunda vez afuera de los playoffs de la MLS. Sin embargo, su equipo es uno de los presupuestos más bajos y tiene algunos problemas de infraestructura que no le permiten entrenarse como él quisiera. Todo esto lo ha planteado para ver si lograba un cambio, pero no encontró respuesta del otro lado.

Sin embargo, Almeyda tiene contrato hasta diciembre de 2022 y él no es partidario de romper contratos y eso ha quedado claro cuando rechazó millonarias ofertas de Rayados y Cruz Azul. San José, por su parte, no se plantea cesarlo del cargo por ahora.

El Pelado aún tiene contrato en la MLS

Descripto este escenario y por la información a la que accedió Soychivahermano, en caso de concretarse una propuesta formal del Rebaño Sangrado, club que el “Pelado” ama y lo hacer saber en cada entrevista, es muy difícil que deje Estados Unidos salvo que el conjunto de la MLS cambie de opinión y prescinda de sus servicios.

